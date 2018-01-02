الكنيسة توفر أتوبيسات ودعوات لحضور قداس العيد بكاتدرائية العاصمة الإدارية





سارة علام

يصلي البابا تواضروس الثانى، قداس عيد الميلاد المجيد مساء السبت المقبل بكاتدرائية "ميلاد المسيح" التي تم تشييدها بقرار جمهوري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقا لبيان رسمى صادر عن الكنيسة، تبدأ الصلوات في السابعة مساء تستمر حتى الحادية عشرة من مساء اليوم نفسه.

ويبدأ "الاحتراس استعداد للتناول من الأسرار المقدسة" بداية من الساعة الثانية ظهرًا.

وسيتاح الحضور لمن يرغب بناءً على دعوات تطلب من مكتب وكيل البطريركية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بعد تقديم صورة الرقم القومى، مع مراعاة أن تقدم الدعوة عند دخول الكاتدرائية الجديدة مع إثبات الشخصية.

كما تقرر أن تخصص وسائل للنقل ذهاب وعودة.