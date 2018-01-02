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"القومى للمرأة" يشيد بقرار تعديل قانون المواريث ويؤكد: انتصار جديد للأنثى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:30 م
"القومى للمرأة" يشيد بقرار تعديل قانون المواريث ويؤكد: انتصار جديد للأنثى مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة


كتب محمود راغب
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يتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات بأسمى معاني الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره المنصف الأخير والذي يعنى بتعديل قانون المواريث باضافة عقوبة الحبس الى جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عامة والانثي خاصة.
 
وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بهذا القرار النابع من ارادة سياسية مساندة للمرأة وداعمة لها، مضيفة انه يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية في عامها ، وانصافاً لها ، وانجازا يحقق العدل للنساء خاصة فى ريف وصعيد مصر مشيرة ان هذا القرار سيعمل على حل العديد من المشاكل التى تواجههن حيث تعاني الكثيرات من الحرمان من حقهن في الميراث نتيجة للعادات والموروثات السائدة في هذه المجتمعات و المخالفة لحقوقهن الشرعية ، مشيرة ان هذا القانون يأتي لمواجهة هذه المشاكل وللمساعدة في اعطاء كل ذي حق حقه ، مؤكدة ان مثل هذا القانون سيعطى دفعة قوية للسيدات اللاتى حرمن من حقهن فى الميراث للحصول عليه.
 
جدير بالذكر أن القانون ينص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعي أو حجب سنداً يوكد نصيبه في الميراث، أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه، وأضاف القانون أنه يجوز للورثة أو من ينوب عنهم التصالح بعد ذلك أمام المحكمة أو النيابة ولكن بشرط عدم صدور أي أحكام، أي أن الصلح يكون قبل صدور حكم.
 
 

 


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المجلس القومى للمراه

مايا مرسى



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