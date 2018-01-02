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القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية بالمطرية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:39 م
القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية بالمطرية المتهمين بحيازة الأسلحة النارية فى المطرية


كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة المطرية، القبض على عاطلين، لاتهامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية، وسبق اتهامهما فى قضايا جنائية، وحرر محضرا بالواقعة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام "عبد اللطيف.ي.ع" 32 سنة حداد، سبق اتهامه فى قضايا، و"محمد.ج.د" 33 سنة عاطل، يزاولان نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، ويتخذان من مسكن الأول مكانا لنشاطهما الإجرامى.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن المتهم الأول وعثر داخل مسكنه على أدوات تصنيع عبارة عن "2 بوكليز يستخدم فى قياس قطر الماسورة، وصاروخ تقطيع معادن، وجاكوش، وزاوية حديدية، ومفك، ومنجلة، وفرد خرطوش، وماسورة عيار 12 م، وطلقات نارية، وسلاح نارى، و1664 قرصا مخدرا".   

وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات، أيداها واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الاسلحة المضبوطة
الاسلحة المضبوطة

 

المتهمين فى القضية
المتهمين فى القضية

 


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