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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:42 م
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القاهرة أكثر المحافظات حصولا على استثمارات حكومية بقطاع الصحة العام الجارى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:53 م
القاهرة أكثر المحافظات حصولا على استثمارات حكومية بقطاع الصحة العام الجارى مستشفيات


كتب ــ مصطفى عبد التواب
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لبرامج الصحة والسكان خلال العام المالى 2017-2018، بلغ نحو 7.86 مليار جنيه، ووفقا لخطة الحكومة خلال العام الجارى، وأن 53.6% من هذه الاستثمارات هى استثمارات غير موزعة.

أكدت أن محافظة القاهرة حصلت على أكبر نسبة موجهة للمحافظات بمخصصات نحو مليار جنيه، بما يعادل 13.6% من المخصصات الحكومية فى هذا القطاع، بينما جاءت محافظتى السويس وبورسعيد فى ذيل القائمة، حيث حصلت كل محافظة منهما على 0.1% من إجمالى المخصصات، وحصلت السويس على 11.6 مليون جنيه، بينما حصلت بورسعيد على 7.8% مليون جنيه.

ومن خلال الرسم التوضيحى التالى يتضح خريطة توزيع الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة والسكان.

 

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