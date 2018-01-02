القاهرة أكثر المحافظات حصولا على استثمارات حكومية بقطاع الصحة العام الجارى





كتب ــ مصطفى عبد التواب

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لبرامج الصحة والسكان خلال العام المالى 2017-2018، بلغ نحو 7.86 مليار جنيه، ووفقا لخطة الحكومة خلال العام الجارى، وأن 53.6% من هذه الاستثمارات هى استثمارات غير موزعة.

أكدت أن محافظة القاهرة حصلت على أكبر نسبة موجهة للمحافظات بمخصصات نحو مليار جنيه، بما يعادل 13.6% من المخصصات الحكومية فى هذا القطاع، بينما جاءت محافظتى السويس وبورسعيد فى ذيل القائمة، حيث حصلت كل محافظة منهما على 0.1% من إجمالى المخصصات، وحصلت السويس على 11.6 مليون جنيه، بينما حصلت بورسعيد على 7.8% مليون جنيه.

ومن خلال الرسم التوضيحى التالى يتضح خريطة توزيع الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة والسكان.