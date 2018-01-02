القاهرة أكثر المحافظات حصولا على استثمارات حكومية بقطاع الصحة العام الجارى

القاهرة أكثر المحافظات حصولا على استثمارات حكومية بقطاع الصحة العام الجارىالثلاثاء، 02 يناير 2018 12:53 م
مستشفيات
كتب ــ مصطفى عبد التواب
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لبرامج الصحة والسكان خلال العام المالى 2017-2018، بلغ نحو 7.86 مليار جنيه، ووفقا لخطة الحكومة خلال العام الجارى، وأن 53.6% من هذه الاستثمارات هى استثمارات غير موزعة.
أكدت أن محافظة القاهرة حصلت على أكبر نسبة موجهة للمحافظات بمخصصات نحو مليار جنيه، بما يعادل 13.6% من المخصصات الحكومية فى هذا القطاع، بينما جاءت محافظتى السويس وبورسعيد فى ذيل القائمة، حيث حصلت كل محافظة منهما على 0.1% من إجمالى المخصصات، وحصلت السويس على 11.6 مليون جنيه، بينما حصلت بورسعيد على 7.8% مليون جنيه.
ومن خلال الرسم التوضيحى التالى يتضح خريطة توزيع الاستثمارات الحكومية فى قطاع الصحة والسكان.
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