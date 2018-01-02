القائم بأعمال رئيس الوزراء يأمر بعلاج طفل على نفقة الدولة بعد طلب والده

أسوان ندى سليم

استوقف عامل بوزارة الرى، يدعى حجاج خميس الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التفقدية بمرسى كوم أمبو بأسوان، للمطالبة بمساعدته لعلاج ابنه المصاب بضمور بالمخ على نفقة الدولة.

ومن جانبه، وعد "مدبولى"، والد الطفل بالاستجابة لطلبه، وأخذ كافة البيانات الخاصة به، للتنسيق مع وزارة الصحة للتكفل بعلاج الطفل المريض.

وقال "حجاج" والد الطفل "عبد الرحمن" لـ"اليوم السابع": "أنا من 13 سنة بحاول أعلاج أبنى ومش معايا فلوس، ومحدش من المسئولين سأل فيا ولا صرف جنيه، أنا استلفت فلوس عشان أعالجه وبرضو معرفتش".

وأشار والد الطفل، إلى أنه بالرغم من الظروف المالية، إلا أنه مصر على علاج أبنه وإنقاذه بكل الوسائل.