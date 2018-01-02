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الغرفة التجارة بالجيزة: فوز أحمد جلال رئيسا لشعبة الصيدليات

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:00 م
الغرفة التجارة بالجيزة: فوز أحمد جلال رئيسا لشعبة الصيدليات عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة،


كتب : حسام الشقويرى
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انتهت الغرفة التجارية بالجيزة، برئاسة عادل ناصر، اليوم الثلاثاء، من تشكيل مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، حيث جاء التشكيل بفوز الدكتور أحمد جلال، بمنصب رئيس الشعبة، وجاء كل من الدكتور إبراهيم أحمد عودة، والدكتور خالد أحمد سعد، نائبين، فيما فاز الدكتور أحمد وجدى عبد العال، بمنصب السكرتير العام للشعبة.

وكشف سكرتير عام الغرفة محمد إمبابى أن تشكيل الشعبة جاء بالتزكية ودون اللجوء إلى صندوق الاقتراع السرى، موضحا أن ذلك جاء خلال انتخابات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لفترة 4 سنوات قادمة بعد انتهاء دورتها الحالية.

ومن جهته أوضح أحمد جلال رئيس الشعبة، أن الشعبة سوف تبدأ على الفور فى تحديد أولويات القضايا التى تهم أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، على أن يتم مناقشة الحلول اللازمة لها، والتواصل مع الجهات المعنية لتحقيق نتائج طيبة لأصحاب الصيدليات

وأضاف جلال، أن الشعبة ستشارك الشعبة العامة فى مواقفها التى تدافع خلالها عن مصالح أصحاب الصيدليات، وخاصة التشريعات التى يتمنى الصيادلة خروجها إلى النور لضبط سوق الأدوية، والعمل بالتوازى للتخفيف عن كاهل المرضى.


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