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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:44 م
خالد صلاح
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الضباب الكثيف بالهند يتسبب فى إرباك حركة الطيران

الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:11 م
الضباب الكثيف بالهند يتسبب فى إرباك حركة الطيران الضباب فى الهند


أ ش أ
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 تسبب الضباب الكثيف الذى خيم على شمال الهند اليوم الثلاثاء، فى إرجاء الرحلات الجوية من وإلى مطار نيودلهي، وإرباك حركة المرور ورحلات القطار لليوم الثالث على التوالي.


وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن أكثر من 60 رحلة طيران تأثرت بالأحوال الجوية فى مطار "انديرا غاندى الدولي"، كما تسبب تكدس الرحلات فى تأخير مواعيدها حتى بعد أن تبددت موجة الضباب الصباحية


وأضافت الشبكة أن اليوم شهد تحسنا فى مستوى الرؤية بالمقارنة باليومين الماضيين، حيث أجبر الضباب الكثيف السلطات على إلغاء العديد من رحلات القطارات أو تأجيلها.
من جانبها، أعلنت وسائل الإعلام الهندية أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم فى حوادث الطرق ذات الصلة بالضباب الذى غالبا ما يخيم على شمال الهند خلال شهور فصل الشتاء.

 

 


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