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"الصحة": إصابة 16 مواطنا فى حادث تصادم سيارتين بالعبور

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:43 م
"الصحة": إصابة 16 مواطنا فى حادث تصادم سيارتين بالعبور حادثة أرشيفية


كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 16 مواطنا فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى ميكروباص بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.
 
وأوضح الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات المركزة، والمشرف على هيئة الإسعاف، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10سيارات إسعاف مجهزة.
 
من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام العام ، موضحا أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه مابعد الارتجاج، مؤكدا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم من مختلف الفصائل بالمستشفى، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
 
 
 
 

 


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حادث تصادم

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