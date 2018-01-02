"الشوربجى" بطل العالم فى الإسكواش: نشارك فى 13 بطولة عالمية منتصف 2018





كتب محسن البديوى

قال محمد الشوربجى، بطل العالم فى الإسكواش، إن مصر تتسيد الآن لعبة الإسكواش على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه سيشارك برفقة شقيقه فى 13 بطولة عالمية ما بين شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر المقبل.

وأشار "الشوربجى"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار" مساء الاثنين، إلى أنه تربطه علاقة صداقة بكابتن محمد صلاح، نجم المنتخب المصرى، مضيفًا أن محمد صلاح ومحمد أبو تريكة حضرا بطولتهما فى مانشستر وشجعاهما.

فيما قال شقيقه مروان الشوربجى، إن عمرو شبانة كان مثله الأعلى بسبب كثرة إنجازاته، لافتًا إلى أنه كان يحلم بتحقيق الكثير من الإنجازات منذ صغره.

وداعب مروان الشوربجى، بطل العالم فى الإسكواش، والدته خلال مشاركتها بمداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، قائلًا: "إيه الجمال ده.. وحشتينى"، مؤكدًا أنه والدته كانت حريصة على مشاركته برفقة شقيقه "محمد" فى كل التمرينات والسفر فى كل البطولات، كما كان والدهما الدعم الأكبر لهما، مضيفًا: "والدى حرم نفسه من حاجات كتير وصرف فلوسه كلها علينا فى لعبة الإسكواش.. ولم يكن لديه مشاريع واستثمر كل أمواله من أجلنا".