video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الشوربجى" بطل العالم فى الإسكواش: نشارك فى 13 بطولة عالمية منتصف 2018

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:19 ص
"الشوربجى" بطل العالم فى الإسكواش: نشارك فى 13 بطولة عالمية منتصف 2018 محمد ومروان الشوربجى


كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

قال محمد الشوربجى، بطل العالم فى الإسكواش، إن مصر تتسيد الآن لعبة الإسكواش على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنه سيشارك برفقة شقيقه فى 13 بطولة عالمية ما بين شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر المقبل.

 

وأشار "الشوربجى"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، عبر فضائية "النهار" مساء الاثنين، إلى أنه تربطه علاقة صداقة بكابتن محمد صلاح، نجم المنتخب المصرى، مضيفًا أن محمد صلاح ومحمد أبو تريكة حضرا بطولتهما فى مانشستر وشجعاهما.

 

فيما قال شقيقه مروان الشوربجى، إن عمرو شبانة كان مثله الأعلى بسبب كثرة إنجازاته، لافتًا إلى أنه كان يحلم بتحقيق الكثير من الإنجازات منذ صغره.

 

وداعب مروان الشوربجى، بطل العالم فى الإسكواش، والدته خلال مشاركتها بمداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، قائلًا: "إيه الجمال ده.. وحشتينى"، مؤكدًا أنه والدته كانت حريصة على مشاركته برفقة شقيقه "محمد" فى كل التمرينات والسفر فى كل البطولات، كما كان والدهما الدعم الأكبر لهما، مضيفًا: "والدى حرم نفسه من حاجات كتير وصرف فلوسه كلها علينا فى لعبة الإسكواش.. ولم يكن لديه مشاريع واستثمر كل أمواله من أجلنا".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. والدة مروان ومحمد الشوربجى: ولادى انتصروا لمصر.. وفخورة بتكريم الرئيس لهما

محمد الشوربجى

مروان الشوربجى

الاسكواش

اخبار مصر

تكريم الرئيس السيسى

اخر النهار

معتز الدمرداش



لا تفوتك
س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

س و ج.. ما هى مجموعة "77 والصين" التى تترأسها مصر خلال عام 2018؟

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

المتحدث العسكرى ينشر جهود قوات حرس الحدود خلال عام 2017

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

6 تكنولوجيات جديدة ينتظرها العالم خلال 2018.. مستشعر بصمة الإصبع أسفل شاشات الهواتف الذكية.. المنافسة تشتعل بيت الشركات لإطلاق هاتف قابل للطى.. أبل تنافس بتقنيات الواقع المعزز.. وهواتف صينية مميزة بأسعار رخيصة

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

فى أول الظواهر الفلكية لعام 2018.. "السوبر مون" يستقبل أول أيام العام الجديد ويزين سماء الوطن العربى..بدر القمر يكتمل ويظهر ضخما بنسبة 14% وأكثر إشراقا30% ..ويكون فى أقرب نقطة من الأرض على مسافة 360 ألف كيلومتر

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

أول مرشحة مسلمة.. زوجة مفتى جمهورية داغستان تترشح لرئاسة روسيا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

ارتفاع عدد قتلى التظاهرات المناهضة للنظام الإيرانى إلى 15 شخصا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة