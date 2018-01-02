الشرطة ضبطت لصا وتلاحق شريكيه.. شرعوا فى سرقة توك توك بالوراق





كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث الوراق القبض على لص ويحاولون إلقاء القبض على شريكيه بعدما شرعوا فى سرقة توك توك من قائده بالإكراه.

كانت البداية بسماع عدد من المارة فى الوراق صوت استغاثة شخص وباستطلاع الأمر، تبين أنه صادر من سائق توك توك يحاول 3 أشخاص سرقة التوك توك منه بالإكراه فطارد الأهالى اللصوص وتمكنوا من ضبط أحدهم.

فى الأثناء تلقت غرفة النجدة بلاغا بمحاولة 3 أشخاص سرقة توك توك بالإكراه، فانتقل رجال مباحث الوراق إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 عاطلين استدرجوا سائق توك توك بحجة توصيلهم، وحاولوا سرقته منه بالإكراه، إلا أنه استغاث بالأهالى فطاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبط أحدهم، فتحرر لهم المحضر اللازم وأمرت النيابة بسرعة القبض على اللصين الهاربين.