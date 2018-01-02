الشرطة العراقية تقتل 15 داعشيا على الحدود العراقية السورية





بغداد (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى خلال تنقلهم على الشريط الحدودى بين العراق وسوريا.

ونقتل قناة (السومرية) الإخبارية عن الوزارة قولها إنه بجهد استخبارى تمكنت الشرطة الاتحادية من قتل 15 إرهابيا ينتمون إلى تنظيم "داعش"، مبينة أن ذلك جاء أثناء تنقلهم بين الشريط الحدودى العراقى السوري.

وأضافت الوزارة أن القتلى كان بحوزتهم أسلحة متوسطة وأحزمة ناسفة تم رصدهم بعد مراقبة استمرت لعدة أيام.

كان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق سيطرة القوات الأمنية على الحدود الفاصلة بين العراق وسوريا.