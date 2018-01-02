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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:44 م
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الشرطة الألمانية تحقق فى دوافع متطرفة خلف هجوم بسكين ببرلين

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:59 م
الشرطة الألمانية تحقق فى دوافع متطرفة خلف هجوم بسكين ببرلين الشرطة الألمانية


برلين (أ ف ب)
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أكدت الشرطة الألمانية الثلاثاء، أنها لا تستبعد وجود دوافع متطرفة خلف مهاجمة شاب سورى "مختل" بسكين ركابا فى محطة مترو انفاق فى برلين ليلة رأس السنة قبل توقيفه.

وأفاد شهود عيان أن الشاب البالغ 23 عاما والذى عرفته الشرطة باسم "أحمد ال-هـ" هاجم عدة اشخاص بسكين "دون أسباب واضحة" فى محطة انفاق بايرايشر بلاتز فى جنوب برلين ليلة رأس السنة، على ما جاء فى تقرير للشرطة.

لكن صحيفة "تاجسبيجل" ذكرت أن الشاب السورى سأل رجلا ألمانيا يبلغ 50 عاما عن جنسيته ونعته بـ"الكافر" قبل أن يطعنه.

وتعرض الرجل الألمانى لإصابة طفيفة لكنه رفض تلقى رعاية طبية، حسب ما أشارت الشرطة.

ونجت سيدة رفقة طفلتها الصغيرة دون جروح من اعتداء الشاب السورى، حسب ما جاء فى تقرير تاجسبيجل.

وقالت الشرطة إن المهاجم، الذى ذكرت الصحيفة أنه كان معروفا للسلطات بعد أن تورط سابقا فى عدة شجارات، "بدا مختلا" حين اقدمت الشرطة على اعتقاله استجابة لاتصالات الطوارئ. 


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