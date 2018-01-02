السيطرة على حريق بورشة أخشاب فى الخانكة دون خسائر بشرية

القليوبية نيفين طه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بورشة أخشاب بمنطقه القسمية بالخانكة، دون خسائر بشرية.

تلقى العميد عادل محروس مأمور مركز الخانكة، إخطارًا باندلاع حريق بورشة أخشاب بمنطقة القسمية بمدينة الخانكة، وتم على الفور الدفع بسيارتى إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمبانى المجاورة، وتولت النيابة التحقيق .