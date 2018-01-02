السيطرة على حريق بورشة أخشاب فى الخانكة دون خسائر بشرية

السيطرة على حريق بورشة أخشاب فى الخانكة دون خسائر بشريةالثلاثاء، 02 يناير 2018 01:56 ص
حريق - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بورشة أخشاب بمنطقه القسمية بالخانكة، دون خسائر بشرية.
تلقى العميد عادل محروس مأمور مركز الخانكة، إخطارًا باندلاع حريق بورشة أخشاب بمنطقة القسمية بمدينة الخانكة، وتم على الفور الدفع بسيارتى إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمبانى المجاورة، وتولت النيابة التحقيق .
إضافة تعليق
وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار
فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة