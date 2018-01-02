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السيسي يصدق على قرار تعيين يوسف العبسى بطريركا للروم الكاثوليك

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:41 م
السيسي يصدق على قرار تعيين يوسف العبسى بطريركا للروم الكاثوليك الرئيس السيسى


كتب - محمد الجالى وسمير حسنى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرار رقم 645 لسنة 2017، بتعيين البطريرك يوسف العبسي "واسمه بالميلاد جوزيف عبد الله العبسي"، المولود في الشام سنة 1946 بطريركاً للروم الكاثوليك، وممثلاُ قانونياً لطائفة الروم الكاثوليك فى جمهورية مصر العربية.

وتضمنت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المنشور فى الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء: يمنح البطريرك يوسف العبسى جنسية جمهورية مصر العربية.

 


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