السيسي يصدق على قرار تعيين يوسف العبسى بطريركا للروم الكاثوليك

السيسي يصدق على قرار تعيين يوسف العبسى بطريركا للروم الكاثوليكالثلاثاء، 02 يناير 2018 01:41 م
الرئيس السيسى
كتب - محمد الجالى وسمير حسنى
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرار رقم 645 لسنة 2017، بتعيين البطريرك يوسف العبسي "واسمه بالميلاد جوزيف عبد الله العبسي"، المولود في الشام سنة 1946 بطريركاً للروم الكاثوليك، وممثلاُ قانونياً لطائفة الروم الكاثوليك فى جمهورية مصر العربية.
وتضمنت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية المنشور فى الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الثلاثاء: يمنح البطريرك يوسف العبسى جنسية جمهورية مصر العربية.
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