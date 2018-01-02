السلطات الأمريكية: إصابة 16 شخصا فى الحريق الذى اندلع بنيويورك اليوم





أ ف ب

اندلع حريق جديد فجر الثلاثاء، فى مبنى فى حى برونكس، موقعا 16 جريحا بينهم تسعة أطفال، بعد أيام من أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ 25 عاما، أدى إلى مقتل 12 شخصا فى الحى نفسه فى المدينة.

وصرّح مدير فرق إطفاء نيويورك دانيال نيغرو فى مؤتمر صحفى "لدى وصولها، وجدت فرقنا نفسها أمام حريق قوي. أنقذ رجال الاطفاء العديد من الأشخاص فى المكان".

وأضاف أن حياة الجرحى "ليست بخطر وتم نقلهم جميعا الى المستشفى، وسيخرجون منها لحسن الحظ".

وبعد خمس ساعات، كان رجال الاطفال لا يزالون يحاولون السيطرة على النيران.