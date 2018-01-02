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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:44 م
خالد صلاح
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السلطات الأمريكية: إصابة 16 شخصا فى الحريق الذى اندلع بنيويورك اليوم

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:34 م
السلطات الأمريكية: إصابة 16 شخصا فى الحريق الذى اندلع بنيويورك اليوم حريق فى نيويورك- أرشيفية


أ ف ب
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 اندلع حريق جديد فجر الثلاثاء، فى مبنى فى حى برونكس، موقعا 16 جريحا بينهم تسعة أطفال، بعد أيام من أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ 25 عاما، أدى إلى مقتل 12 شخصا فى الحى نفسه فى المدينة.

وصرّح مدير فرق إطفاء نيويورك دانيال نيغرو فى مؤتمر صحفى "لدى وصولها، وجدت فرقنا نفسها أمام حريق قوي. أنقذ رجال الاطفاء العديد من الأشخاص فى المكان".

وأضاف أن حياة الجرحى "ليست بخطر وتم نقلهم جميعا الى المستشفى، وسيخرجون منها لحسن الحظ".

وبعد خمس ساعات، كان رجال الاطفال لا يزالون يحاولون السيطرة على النيران.


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