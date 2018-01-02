السعودية تحذر المجتمع الدولى من الدور التخريبى لإيران

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حذر مجلس الوزراء السعودى المجتمع الدولى من الدور التخريبى الذى يلعبه النظام الإيرانى والمهدد للسلم والاستقرار فى المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، واستعرض خلالها مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.



وخلال الاجتماع أثنى المجلس بما عبر عنه قادة الدول من إدانات لمحاولة مليشيا الحوثى الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستى واستنكارهم لهذه المحاولة الإجرامية التى تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستهداف منطقة مأهولة بالسكان، وما عبروا عنه من رفض لتعرض المملكة لأى تهديدات أمنية وتثمينهم للحكومة السعودية على ما بذلته وتبذله فى مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وجهودها الإنسانية والإغاثية.