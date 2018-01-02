video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 09:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تحذر المجتمع الدولى من الدور التخريبى لإيران

الثلاثاء، 02 يناير 2018 09:31 م
السعودية تحذر المجتمع الدولى من الدور التخريبى لإيران مجلس الوزراء السعودى- أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

 حذر مجلس الوزراء السعودى المجتمع الدولى من الدور التخريبى الذى يلعبه النظام الإيرانى والمهدد للسلم والاستقرار فى المنطقة


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، واستعرض خلالها مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.


وخلال الاجتماع أثنى المجلس بما عبر عنه قادة الدول من إدانات لمحاولة مليشيا الحوثى الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستى واستنكارهم لهذه المحاولة الإجرامية التى تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستهداف منطقة مأهولة بالسكان، وما عبروا عنه من رفض لتعرض المملكة لأى تهديدات أمنية وتثمينهم للحكومة السعودية على ما بذلته وتبذله فى مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وجهودها الإنسانية والإغاثية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تستنكر سقوط قتلى فى ايران وتطالب باحترام حقوق الإنسان

أمريكا: سندعو إلى اجتماع عاجل لبحث التطورات فى إيران

السعودية

اخبار ايران

اخبار العرب

اخبار العالم



لا تفوتك
10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة