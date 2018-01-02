الرئيس اليمنى يطلع على سير العمليات العسكرية فى البيضاء





عدن أ ش أ

أجرى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، الاثنين، اتصالين هاتفيين بمحافظ البيضاء صالح الرصاص وقائد كتيبة النخبة العميد صالح عبدربه المنصورى للاطلاع على مجريات العمليات العسكرية بالمحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الرئيس اليمنى اطلع على سير العمليات العسكرية فى مختلف المواقع والجبهات بمحافظة البيضاء فى ضوء الانتصارات التى يحققها الجيش الوطنى اليمنية والمقاومة الشعبية اليمنية بدعم واسناد من التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية ، مشيداً بتلك الانتصارات التى تحققت.

وشدد الرئيس اليمنى على ضرورة مواصلة العمليات العسكرية والانتصارات النوعية الهادفة الى تحرير محافظة البيضاء وباقى محافظات الجمهورية من المليشيا الحوثية الإيرانية، وتخليص الوطن من شرور هذه العصابة الخبيثة واجتثاثها من جذورها لينعم الوطن والشعب اليمنى بالأمن والاستقرار والطمأنينة.