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الرئيس اليمنى: الخلاص من الحوثيين هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 12:01 ص
الرئيس اليمنى: الخلاص من الحوثيين هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادى الرئيس اليمنى


أ ش أ
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أكد الرئيس اليمنى المشير عبدربه منصور هادى القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الخلاص من تلك العصابات الحوثية الإيرانية المارقة هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادى الجديد.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس اليمنى مساء أمس مع محافظ مدينة الجوف اليمنية اللواء أمين على العكيمى للوقوف على مستجدات الأوضاع التى استطاع الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية من تحقيقها تباعا فى وجه العصابات الحوثية التى انقلبت على التوافق وغدرت بالوطن والشعب اليمني.

 


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