الداخلية العراقية تشكل لجنتين لتنفيذ أوامر قبض بحق المتهمين بالفساد

الداخلية العراقية تشكل لجنتين لتنفيذ أوامر قبض بحق المتهمين بالفسادالثلاثاء، 02 يناير 2018 02:03 م
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
شكلت وزارة الداخلية العراقية وهيئتا النزاهة والمساءلة والعدالة لجنتين لتنفيذ أوامر قبض بحق المتهمين بالفساد فى البلاد.
وقالت مصادر بالوزارة، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن الداخلية والمساءلة والعدالة شكلتا أيضا لجنة لتسهيل إجراءات عملها.
وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد قال إن الفاسدين الذين استولو على أموال هم من تسببوا بدخول تنظيم (داعش) الإرهابى فى العراق، مشددا على عدم السماح مرة أخرى للفاسدين بسرقة أموال الشعب العراقى بحجة تقديم الخدمات.
إضافة تعليق
عماد متعب يتخلص من "ثلاجة" الأهلى.. المهاجم المخضرم ينضم للتعاون السعودى 6 شهور.. البدرى يطلق رصاصة الرحمة بالموافقة على الرحيل.. الحضرى يلعب دور الوسيط.. والعمدة يطير للسعودية خلال ساعات وعينه على المنتخب
فيديو.. ماذا نفهم من هتافات متظاهرى إيران؟.. "لا غزة ولا لبنان" تنتقد تمويل حزب الله بـ800 مليون دولار فى العام.."اتركوا سوريا" غضب من دعم دمشق بـ15 مليار سنويا.. و"لا للجمهورية الإسلامية" رفض صريح للحكم الدينى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة