الداخلية العراقية تشكل لجنتين لتنفيذ أوامر قبض بحق المتهمين بالفساد





بغداد (أ ش أ)

شكلت وزارة الداخلية العراقية وهيئتا النزاهة والمساءلة والعدالة لجنتين لتنفيذ أوامر قبض بحق المتهمين بالفساد فى البلاد.

وقالت مصادر بالوزارة، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن الداخلية والمساءلة والعدالة شكلتا أيضا لجنة لتسهيل إجراءات عملها.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، قد قال إن الفاسدين الذين استولو على أموال هم من تسببوا بدخول تنظيم (داعش) الإرهابى فى العراق، مشددا على عدم السماح مرة أخرى للفاسدين بسرقة أموال الشعب العراقى بحجة تقديم الخدمات.