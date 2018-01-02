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الخارجية اليمنية مشيدة بالدور المصرى فى مجلس الأمن: مصر إذا وعدت أوفت

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:13 م
الخارجية اليمنية مشيدة بالدور المصرى فى مجلس الأمن: مصر إذا وعدت أوفت وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافى


كتب مصطفى عنبر
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وجه عبد الملك المخلافى، وزير الخارجية اليمنى، التحية لمصر وقيادتها ودبلوماسيتها، وهى تغادر مقعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولى، بعد عامين حافلين بالعطاء والمواقف المبدئية القوية لصالح أمتها العربية وقارة أفريقيا وقضايا الحرية والسلام فى العالم، كان ختامها الموقف المبدئى من قضية القدس وتبنى مصر للقرار العربى فى مجلس الأمن.

وأكد "المخلافى"، فى سلسلة تغريدات له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن المندوبية الدائمة لمصر فى الأمم المتحدة عملت بتنسيق كامل مع مندوبية اليمن، خلال العامين اللذين شغلت فيهما مصر أحد مقاعد العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، ومع دول التحالف العربى، كما عملت بكفاءة واقتدار فى كل تفاصيل الملف اليمنى.

وأضاف وزير الخارجية اليمنى فى تغريداته: "عندما التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 25 ديسمبر 2015، قبيل أيام من تولى مصر مقعدها غير الدائم فى مجلس الأمن، قال لى: ثق أن مصر ستكون ممثلة لأمتها العربية وقضاياها ومنها القضية اليمنية.. اليمن فى القلب.. وكأن اليمن هى التى فى المجلس، ومصر إذا وعدت أوفت".


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