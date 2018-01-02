الحكومة: سحب رخصة أى قائد باخرة لا يلتزم بالمجرى الآمن ومنعه من الإبحار

الحكومة: سحب رخصة أى قائد باخرة لا يلتزم بالمجرى الآمن ومنعه من الإبحارالثلاثاء، 02 يناير 2018 01:51 م
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال التكريك
أسوان ندى سليم
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وجه الدكتور مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، القائمين على أزمة شحوط البواخر السياحية، وعلى رأسها النقل النهرى، وشرطة المسطحات المائية والسياحة، بضرورة سحب رخصة أى قائد باخرة لم يلتزم بالتعليمات المحددة للسير فى المجرى الملاحى الآمن بين محافظتى الأقصر وأسوان، ومنعه من الأبحار مرة أخرى.
وأجرى "مدبولى" اتصالا هاتفيا بوزير السياحة، لمناقشة آخر تطورات الأمر، بعدما استمرار توقف باخرة سياحية تدعى "رويال رتراس"، ووجه باستمرار عمل الحفارات لضمان استمرار حركة المجرى الملاحى.
وتفقد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، معبد كوم أمبو، وسير العمل لرفع المياه الجوفية التى تحيط بالمعبد خلال الفترة الماضية.
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال التكريك
جانب من أعمال التكريك
مدبولى يتفقد بعض المناطق السياحية
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