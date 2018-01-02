الجيش اليمنى يعلن مقتل قياديين بارزين من ميليشيات الحوثى بحجة

الجيش اليمنى يعلن مقتل قياديين بارزين من ميليشيات الحوثى بحجةالثلاثاء، 02 يناير 2018 03:32 م
الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أعلن الجيش اليمنى اليوم الثلاثاء، مصرع قياديين بارزين من ميليشيات الحوثي، بغارة جوية فى جبهة ميدى بمحافظة حجة شمال غرب البلاد.
وأوضح الجيش - فى بيان أودرته قناة (العربية الحدث) - أن قياديين ميدانيين تابعين لميليشيات الحوثى لقيا مصرعهما بغارة جوية نفذها طيران التحالف العربى غرب مدينة ميدى وهما: القيادى الميدانى مطهر شرف عبدالقادر شرف الدين، والقيادى محمد عبدالله الكحلانى".
وأكد الجيش اليمنى أن جبهة حرض وميدى تتصدر كافة الجبهات اليمنية فى خسائر القيادات الحوثية الميدانية البارزة.
ويأتى مقتل القياديين الحوثيين، بعد يوم من مقتل مسؤول الإمدادات للميليشيا فى جبهتى حرض وميدى حمزة الكحلانى بغارة جوية فى مديرية عبس غربى المحافظة.
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