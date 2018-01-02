الجيش اليمنى يعلن سيطرته على وادى عرفان جنوب مدينة الحديدة





كتب محمد شعلان

أعلنت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، سيطرتها على وادى عرفان جنوب مدينة الحديدة، وذلك وفق ما قالته قناة العربية فى خبر عاجل.

يذكر أنه قد قتل 7 عناصر من مليشيا الحوثى، اليوم الثلاثاء، إثر شن طيران التحالف العربى غارات استهدفت تجمعات المليشيا فى عقبة القنذع بمديرية نعمان بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكرى قوله: إن قوات الجيش اليمنى تمكنت من تحرير جبل الغول الاستراتيجى بمديرية ناطع بمحافظة البيضاء من قبضة المليشيا، واستولت على عربة عسكرية وأسلحة متنوعة.