الجيش السورى يؤكد سيطرته على قرى وبلدات ريف حماة الشمالى الشرقى

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أكد الجيش السورى مساء اليوم "الثلاثاء" أن قواته نجحت فى أحكام سيطرتها على قرى وبلدات منطقة الخوين الكبير والزرزور ورسم شم الهوى والنيحة والمشرف وقليعات طويبية بريف حماة الشمالى الشرقي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكرى ، أن الجيش السورى نجح أيضا فى القضاء على عدد من وصفهم بالارهابييين وتمكن من تدمير عتادهم.



وقالت الوكالة السورية، إن الجيش السورى تمكن من تطهير منطقة الغوطة الغربية بريف دمشق الجنوبى الغربى من المجموعات الإرهابية واستعادة السيطرة على التلول الحمر الاستراتيجية بريف القنيطرة محبطة مخططات العدو الاسرائيلى فى إقامة ما أسماه “منطقة عازلة” تحت سيطرة تنظيمات إرهابية تكفيرية تابعة له وتنفذ أجنداته المعادية للسوريين.



وأضافت إن وحدات من الجيش السورى رفعت العلم السورى على أعلى قمة فى مرتفعات التلول الحمر وثبتت نقاطها فى عموم هذه التلول الاستراتيجية الواقعة شرق بلدة حضر التى تعرضت خلال السنوات الماضية لعشرات الاعتداءات والهجمات الإرهابية انطلاقا من هذه التلول التى راهنت عليها التنظيمات الإرهابية لفرض سيطرتها النارية فى المنطقة.