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الجار الله: خامنئى يتحدث عن عدو وهمى وشباب إيران يحرقون صوره

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:45 م
الجار الله: خامنئى يتحدث عن عدو وهمى وشباب إيران يحرقون صوره أحمد الجار الله


كتب آسر أحمد
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علق الكاتب الصحفى أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، على التظاهرات التى تشهدها شوارع ايران، وثورة الفقراء.

وكتب الجار الله تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "قبر الخمينى سيتم تدميره من الثوار، القبر كلف بناؤه مليار دولار، وهو الآن مزار مثل المزارات الأخرى، الوضع فى إيران خارج السيطرة، خامنئى يتحدث عن عدو وهمى، وشباب إيران يحرقون صوره ويصفونه بالدكتاتور".

 

احمد الجارالله
أحمد الجارالله

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