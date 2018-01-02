التموين: تقارير تدوين الأسعار على السلع مقبولة.. وحماية المستهلك يطالب بزيادة الوعى





كتب إبراهيم حسان

شدد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، على تطبيق إجراءات حيال من لا يلتزم بقرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع الغذائية، مشيرا إلى أن قرار تدوين الأسعار على السلع لا رجعة فيه من أجل مصلحة المواطن.

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن الشهر الأول لقرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع، تعمل الوزارة على إرشاد ونصح وتوجيه المواطنين بشأن القرار، مشيرا إلى أن التقارير الأولية حيال قرار وزير التموين ليست جيدة لكن مقبولة، لكن هناك حملات أمنية للتفتيش على تدوين الأسعار على السلع داخل المجمعات.

ومن جانبه قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استجابة من البقالين لقرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع جيدة جدا، لكن تعد "نصف استجابة" لأن هناك بعض تجار لم يعلموا حتى الآن بالقرار، ويجب زيادة وعى البقالين بالنسبة للقرار وكيفية تنفيذه.