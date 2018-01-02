video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 03 يناير 2018 05:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: تقارير تدوين الأسعار على السلع مقبولة.. وحماية المستهلك يطالب بزيادة الوعى

الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:05 م
التموين: تقارير تدوين الأسعار على السلع مقبولة.. وحماية المستهلك يطالب بزيادة الوعى وزير التموين والسلع الغذائية


كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

شدد ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، على تطبيق إجراءات حيال من لا يلتزم بقرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع الغذائية، مشيرا إلى أن قرار تدوين الأسعار على السلع لا رجعة فيه من أجل مصلحة المواطن.

 

وقال رمضان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن الشهر الأول لقرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع، تعمل الوزارة على إرشاد ونصح وتوجيه المواطنين بشأن القرار، مشيرا إلى أن التقارير الأولية حيال قرار وزير التموين ليست جيدة لكن مقبولة، لكن هناك حملات أمنية للتفتيش على تدوين الأسعار على السلع داخل المجمعات.

 

ومن جانبه قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن هناك استجابة من البقالين لقرار وزير التموين بشأن تدوين الأسعار على السلع جيدة جدا، لكن تعد "نصف استجابة" لأن هناك بعض تجار لم يعلموا حتى الآن بالقرار، ويجب زيادة وعى البقالين بالنسبة للقرار وكيفية تنفيذه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تموين البحر الأحمر" تشكل لجانا للتأكد من كتابة الأسعار على السلع الغذائية

فرق التموين تنتشر بشمال سيناء لمراقبة "التسعيرة " على السلع

تموين الشرقية يحيل 3 مسئولين بشركة جملة للنيابة لاتجارهم بالسلع المدعمة

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

ممدوح رمضان

تدوين الاسعار على السلع

عاطف يعقوب

وزير التموين



لا تفوتك
10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

10 مشروعات عملاقة تنشئها الأوقاف بحلايب وشلاتين وأبو رماد.. تعرف عليها

فيديو.. عرب الأحواز يحرقون العلم الإيرانى ويتوعدون بإسقاط نظام الملالى

فيديو.. عرب الأحواز يحرقون العلم الإيرانى ويتوعدون بإسقاط نظام الملالى

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"انزل يا محمد أبوك لقى تمثال دهب" تصل البرلمان.. طلب إحاطة للقضاء على رسائل النصب على المواطنين.. و"اتصالات البرلمان": نستدعى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لبحث المشكلة.. ونائب يطالب بإبلاغ الشرطة عن مصدرها

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

"من جلبيرتو لمتعب".. 10 نجوم ضحايا البدرى بالتطفيش أو الدكة.. أبو تريكة وبركات فضلا الاعتزال.. الفهد الأنجولى يبكى بالدموع بعد الطرد.. ضغط لرحيل محمد شوقى.. وهروب غالى ومتعب للدورى السعودى

نساء 3 أبراج لو رجل الجدى قابلهم أحسنله يطبق نظرية اجرى يا مجدى

نساء 3 أبراج لو رجل الجدى قابلهم أحسنله يطبق نظرية اجرى يا مجدى

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

هل تعد الاستثارة بالضرب والشتيمة خلال العلاقة الزوجية مرض نفسى؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة