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الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:36 م
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التعليم تجرى تجربة إخلاء بالمركز اﻻستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بحدائق القبة

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:57 م
التعليم تجرى تجربة إخلاء بالمركز اﻻستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بحدائق القبة خطة إخلاء بالمركز اﻻستكشافى للعلوم والتكنولوجيا بحدائق القبة


كتب محمود طه حسين
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وجه أحمد خضر، مدير عام الإدارة العامة لأمن الأفراد والمنشآت فى وزارة التربية والتعليم، بمخاطبة مديريات التربية والتعليم بإجراء تجربة خطة إخلاء مبنى المركز اﻻستكشافى للعلوم والتكنولوجيا فى حالات الطوارىء بكل مديرية؛ فى ضوء توجيهات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكد خضر أن الإدارة المركزية للأمن نسقت مع  عبير العراقى، مديرعام الإدارة العامة للمراكز اﻻستكشافية والجهات المعنية فى هذا الشأن؛ لمساعدة العاملين بالمركز لرفع درجة استعدادهم لمواجهة الأزمة من خلال نشر وعيهم بكيفية مواجهة الأزمة بهدوء، ووضع لوحات إرشادية داخل المبنى، وتدريب الأفراد على الإخلاء الوهمى، وكيفية الخروج الآمن من المبنى؛  لتنفيذ خطة الإخلاء، بهدف توعية وتدريب العاملين بالمركز لمواجهة مثل هذه الحوادث، والتدريب على حماية الأرواح والممتلكات، والاستقرار النفسى لمواجهة الأخطار المحتملة، ومعرفة أقرب طرق النجاة بالمركز أوالمنشأة التعليمية، وتحسبًا لأى أزمة تحدث داخله، والقدرة على اتخاذ القرار السليم فى مواجهة الأزمات.

وأكد خضر أنه تم عمل محاضرة من قبل الإدارة المركزية للأمن تناولت توعية العاملين لمواجهة الكوارث والمخاطر كما تم التدريب على الخطة استغرق 4 أيام. 

من جانبها أشادت عبير العراقى بمجهود الإدارة المركزية للأمن للدور الهام التى تقوم به من عمل توعية للعاملين على مواجهة الأزمات  بطرق آمنة  للحفاظ على المنشآت التابعة للوزارة وتهيئة العاملين نفسيا لمثل هذه الأحداث.

جدير بالذكر أن عملية إخلاء المركز الاستكشافى بحدائق القبة تمت بحضور كل من الرائد محمد برعى رئيس العمليات بقسم حدائق القبة، وإسلام سعيد باحث بقطاع الأزمات والكوارث بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى كل الجهات المعنية من الحماية المدنية بالقاهرة.


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التعليم

المركز الاستكشافى للعلوم والتكنولوجيا

حدائق القبة

مواجه الأزمات

حالات الطوارىء



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