التحرى عن نشاط عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف فى بولاق أبو العلا





كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة بولاق أبو العلا برئاسة المستشار حازم لمعى، رجال المباحث، بالتحرى عن النشاط الإجرامى لعاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من السيدات كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث بولاق أبو العلا من أحد أصحاب محلات الهواتف المحمولة يتهم شخصين بعرض هاتف للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقلت قوة من مباحث القسم وألقت القبض على المتهمين فتبين أنهما كل من "عمرو .ص" 19 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 10 قضايا آخرها برقم 5745 روض الفرج لسنة 2017 " سرقة "،و"حمدان .ج" 20 سنة عاطل ومطلوب حبسه 6 أشهر فى القضية رقم 1367 الوراق لسنة 2016 " مخدرات " وبحوزتهما دراجة بخارية بدون لوحات معدنية " مستأجرة " وهاتف محمول " مجهول المصدر "

بمناقشتهما عن مصدر الهاتف اعترف المتهمين بسرقته من " أسماء .ح"موظفة ومقيمة بالشرقية بأسلوب " الخطف " والفرار باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما والمحرر بسرقتها المحضر رقم 21933 جنح الأزبكية لسنة 2017.

وبتطوير مناقشتهما اعترف اللصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقه الهواتف المحمولة بذات الأسلوب وأنهما سرقا هاتف من المواطنة "مريم .ر"37 مدرسة ومقيمة بحدائق القبة والمحرر بسرقته المحضر رقم 19572 جنح الحدائق لسنة 2017.

وبإرشادهما ضبط رجال المباحث الهاتف المستولى عليه بمسكن المتهم الأول وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين واتهموهما بالسرقة فتحررت لهما المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت ما سبق.