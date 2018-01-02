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التحالف العربى ينفى منع دخول مساعدات لليمن

الثلاثاء، 02 يناير 2018 09:46 م
التحالف العربى ينفى منع دخول مساعدات لليمن قوات التحالف العربى - أرشيفية


(رويترز)
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نفى التحالف العربى ما تردد عن منعه دخول مساعدات وإمدادات أساسية أخرى وذلك بعد تقرير لرويترز يشرح بالتفصيل مدى الصعوبات التى يواجهها اليمن للتغلب على تفش جديد لمرض الدفتيريا.

وقال متحدث باسم التحالف فى البيان الذى أرسل بالبريد الالكترونى، إن التحالف ينفى تماما ما تردد عن أنه منع وصول أى مساعدات أو مؤن حيوية إلى الشعب اليمنى وإنه يؤكد على أن هذه المزاعم تفتقر إلى أى دليل.

 وقالت رويترز فى تقرير لها، أن معظم الشحنات الإنسانية التى تشمل أغذية وأدوية كانت تدخل إلى اليمن، زاعمة أن قوات التحالف أرجأت الشحنات الإنسانية والتجارية وأغلقت الموانئ، الأمر الذى نفاه التحالف العربى.

 

 


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