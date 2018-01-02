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الاحتلال الإسرائيلى يصيب فلسطينيا بالرصاص بنابلس الفلسطينية

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:06 م
الاحتلال الإسرائيلى يصيب فلسطينيا بالرصاص بنابلس الفلسطينية احتجاجات ضد الاحتلال - أرشيفية


أ ش أ
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 أصيب مواطن فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بشظايا رصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية سالم، شرق نابلس.


وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر الفلسطينى بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت مواطنا أصيب بشظايا رصاص الاحتلال خلال المواجهات التى اندلعت فى القرية، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.


وفى رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المدخل الشرقى لبلدة سنجل شمال رام الله، ببوابة حديدية.


وأفادت مصادر محلية بأن الأهالى يخشون من قيام قوات الاحتلال بإغلاق البوابة الجديدة بين الحين والآخر؛ الأمر الذى سيعيق حركتهم.
وفى القدس،  هدمت طواقم تابعة لما يُسمى "سلطة الطبيعة" التابعة للاحتلال، برفقة قوة عسكرية، اليوم، عنبرا للمواشى يقع خلف جامع عين سلوان، يعود للمواطن عمر القاق، فى حى وادى حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. كما قطعت وأزالت أشجاراً فى المنطقة، وهدمت سلاسل حجرية فى الحى باستخدام أدوات هدم يدوية.
وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال هدمت، صباح اليوم، مراحيض داخل مخزن يعود للمواطن عبد محمد أبو هدوان بحجة "المنفعة العامة"، وذلك بعد أن حطمت أقفال المخزن، ومساحته نحو 160 مترا مربعا، وشرعت بتفريغ محتوياته والسيطرة عليه.
وأكد المواطن أبو هدوان أن المخزن للعائلة ولديها كافة الأوراق الثبوتية من الدوائر المختصة التى تؤكد ملكيتها له، إلا أن ضابط الاحتلال رفض الأوراق وأمر العمال والقوات بتفريغ المخزن وإغلاقه لمنع العائلة من استخدامه.
كما هدمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال فى القدس، منزلاً يعود للمواطن عماد عياد، فى حى بيت حنينا شمال القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.

 


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