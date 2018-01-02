الاتحاد الكردستانى فى العراق تحذر من حرب أهلية وطائفية بكركوك وصلاح الدين

الاتحاد الكردستانى فى العراق تحذر من حرب أهلية وطائفية بكركوك وصلاح الدينالثلاثاء، 02 يناير 2018 06:56 م
تظاهرات كردستان
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
حذرت كتلة الاتحاد الكردستانى فى مجلس النواب العراقى اليوم الثلاثاء، من حدوث حرب طائفية وأهلية فى محافظة كركوك وأجزاء من صلاح الدين بسبب ما تعيشه من وضع مخيف وبائس.
وقال رئيس الكتلة مثنى أمين -وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن محافظة كركوك وأجزاء من صلاح الدين تشهد عمليات قتل وخطف ومنع ارتداء الأزياء الكردية فى جامعة كركوك فضلا عن حالات فصل أو تجميد للمسئولين الكرد.
وحذر أمين من وقوع حرب طائفية وأهلية جراء تلك الأوضاع، داعيا المسئولين العراقيين إلى التدخل لحماية الدستور والحفاظ على استقرار هذه المناطق.
يذكر أن القوات الاتحادية فرضت سيطرتها، فى شهر أكتوبر الماضى، على محافظة كركوك وأقضيتها والمناطق المتنازع عليها الأخرى بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.
إضافة تعليق
عماد متعب يتخلص من "ثلاجة" الأهلى.. المهاجم المخضرم ينضم للتعاون السعودى 6 شهور.. البدرى يطلق رصاصة الرحمة بالموافقة على الرحيل.. الحضرى يلعب دور الوسيط.. والعمدة يطير للسعودية خلال ساعات وعينه على المنتخب
فيديو.. ماذا نفهم من هتافات متظاهرى إيران؟.. "لا غزة ولا لبنان" تنتقد تمويل حزب الله بـ800 مليون دولار فى العام.."اتركوا سوريا" غضب من دعم دمشق بـ15 مليار سنويا.. و"لا للجمهورية الإسلامية" رفض صريح للحكم الدينى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة