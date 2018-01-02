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الاتحاد الكردستانى فى العراق تحذر من حرب أهلية وطائفية بكركوك وصلاح الدين

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:56 م
الاتحاد الكردستانى فى العراق تحذر من حرب أهلية وطائفية بكركوك وصلاح الدين تظاهرات كردستان


بغداد (أ ش أ)
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حذرت كتلة الاتحاد الكردستانى فى مجلس النواب العراقى اليوم الثلاثاء، من حدوث حرب طائفية وأهلية فى محافظة كركوك وأجزاء من صلاح الدين بسبب ما تعيشه من وضع مخيف وبائس.

وقال رئيس الكتلة مثنى أمين -وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن محافظة كركوك وأجزاء من صلاح الدين تشهد عمليات قتل وخطف ومنع ارتداء الأزياء الكردية فى جامعة كركوك فضلا عن حالات فصل أو تجميد للمسئولين الكرد.

وحذر أمين من وقوع حرب طائفية وأهلية جراء تلك الأوضاع، داعيا المسئولين العراقيين إلى التدخل لحماية الدستور والحفاظ على استقرار هذه المناطق.

يذكر أن القوات الاتحادية فرضت سيطرتها، فى شهر أكتوبر الماضى، على محافظة كركوك وأقضيتها والمناطق المتنازع عليها الأخرى بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.  


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