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الاتحاد الأوروبى يبدى أمله بأن تضمن إيران حق التظاهر

الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:30 ص
الاتحاد الأوروبى يبدى أمله بأن تضمن إيران حق التظاهر فيديريكا موجيرينى متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية


بروكسل (أ ف ب)
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أعرب الاتحاد الأوروبى، الاثنين، عن "أمله" فى أن "تضمن" طهران حق التظاهر، وذلك فى اليوم الخامس من التظاهرات التى شهدتها ايران ضد حكومة الرئيس حسن روحانى وتخلل بعضها أعمال عنف دموية.

وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيرينى، "تابعنا التظاهرات التى قام بها المواطنون الإيرانيون خلال الأيام الماضية. كنا على اتصال بالسلطات الإيرانية، ونتوقع أن يكون الحق فى التظاهر السلمى وحرية التعبير مضمونا بعد التصريحات العلنية للرئيس روحاني".

وأضافت "سنواصل رصد التطورات"، وتشهد ايران تظاهرات مستمرة منذ الخميس احتجاجا على الضائقة الاقتصادية ورفضا لسياسات حكومة الرئيس حسن روحاني، وقد تخلل هذه الاحتجاجات اعمال عنف قتل خلالها ما مجموعه 13 شخصا، بينهم 10 متظاهرين، واعتقل العشرات.

وهى أكبر موجة تظاهرات منذ الحركة الاحتجاجية ضد اعادة انتخاب الرئيس السابق المحافظ المتشدد محمود احمدى نجاد عام 2009 والتى قابلها النظام بموجة قمع شديدة.

وكان روحانى أكد رفضه "العنف وتدمير الممتلكات العامة"، مشددا فى الوقت نفسه على انه يجب تأمين "مساحة يتمكن عبرها انصار الثورة والشعب من التعبير عن قلقهم اليومي".

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركى دونالد ترامب الاثنين أن "زمن التغيير" حان فى إيران، بعدما أكد فى وقت سابق أن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".


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