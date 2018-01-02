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الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإصلاحات الضريبية الأمريكية ستكلف شركة "بى بي" البريطانية 1.5 مليار دولار

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:16 م
الإصلاحات الضريبية الأمريكية ستكلف شركة "بى بي" البريطانية 1.5 مليار دولار ترامب


أ ف ب
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أعلنت شركة النفط البريطانية "بى بي" الثلاثاء أنها تتوقع أن تكلفها الإصلاحات الضريبية الاخيرة فى الولايات المتحدة خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار فى الربع الأخير للعام 2017.

وقالت الشركة النفطية العملاقة فى بيان إن "خفض معدل ضريبة الدخل الأميركية على الشركات إلى 21 % يستلزم إعادة تقييم الاصول والالتزامات الضريبية المؤجلة للشركة فى الولايات المتحدة".

وتابعت أن "الاثر المتوقع حاليا لذلك سيكون رسما غير نقدى لمرة واحدة على دخل المجموعة يقارب 1.5 مليار دولار سينعكس على نتائج بى بى فى الفصل الرابع من 2017".

لكن الشركة لفتت إلى أن العائدات البعيدة الأجل "ستتأثر بشكل إيجابي" نتيجة لهذه الإصلاحات، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن نتائج الفصل الرابع للعام 2017 فى 6 فبراير المقبل.

وبموجب الإصلاح الضريبى الذى اقره الكونغرس الاميركى فى منتصف ديسمبر، ستنخفض الضريبة الفدرالية على الشركات من 35 الى %21 ، لكن عدة شركات كبرى أشارت إلى أن القانون سيؤدى إلى تراجع عائداتها الواردة من الخارج على المدى القريب.

ويفرض التعديل الضريبى الأخير على هذه العائدات ضرائب بنسبة 15.5 بالمئة على المبالغ النقدية و8 بالمئة على العقارات والاصول غير النقدية.

وتوقعت شركات كبرى أخرى خسائر كبيرة لمرة واحدة فى حسابات الفصل الرابع، من بينها "رويال داتش شل" المنافسة لـ"بى بي" ، بالإضافة لمجموعات مصرفية مثل باركليز وكريدى سويس.

وينتهى خفض الضرائب والامتيازات الضريبية للشركات فى العام 2026 ما لم يصوت الكونجرس من جديد على نص.


 


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