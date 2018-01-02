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"الأوقاف": تكثيف دورات اللغات الأجنبية للأئمة وعقد أول دورة أواخر يناير

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:10 م
"الأوقاف": تكثيف دورات اللغات الأجنبية للأئمة وعقد أول دورة أواخر يناير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف


كتب لؤى على
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اجتمعت اليوم الثلاثاء بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، لجنة اللغات والترجمة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الذى رأس اجتماع اللجنة، حيث اقترحت اللجنة تكثيف دورات اللغات الأجنبية للأئمة، والتوسع فى حركة الترجمة لإصدارات الوزارة .

 وتم اعتماد عقد أول دورة للأئمة بأربعة لغات هى: "الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية أواخر يناير الجاري 2018م، وسنعلن لاحقًا عن ضوابط التقدم لها".

 كما قررت اللجنة تكثيف نشاطها فى عملية الترجمة بمختلف اللغات إسهامًا منها فى نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح وبيان عظمة الحضارة الإسلامية، وبما يرسخ أسس التعايش السلمي ونشر مفاهيم الرحمة والسلام فى أرجاء المعمورة.

 

 

 

 
 
 

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