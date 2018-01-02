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الأموال العامة تضبط عصابتين جمعتا 11 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الثلاثاء، 02 يناير 2018 01:32 م
الأموال العامة تضبط عصابتين جمعتا 11 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج أموال - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من كشف واقعتى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبى وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصرى مقابل عمولة.

وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "رمضان.ر" يعمل بإحدى الدول العربية، و"رجب.م" سائق، مقيم العدوة بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التى يعمل بها الأول، وإرسالها من خلاله فى صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد من راغبى شرائها، وإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى، أو بموجب حوالات بريدية، ليقوم بسحبها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 4 ملايين جنيه، وتم الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة.

وفى ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام "محمود.م"  عامل، سبق إتهامه فى قضية "تحويلات مالية" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية، و"سلطان.ص" سائق، مقيم مطاى بمحافظة المنيا، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التى يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثانى من خلال أحد الأشخاص لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء الأول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر بلغ "7 ملايين جنيه"، وتم الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد خنازير و كلاب الشيطان البنا الملعون اعداء مصر

لا تهون ولا رحمة في قضايا امن الدولة و يكون الاعدام هو العقاب علي هؤلاء المجرمين

.

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