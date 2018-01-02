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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:49 م
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الأمم المتحدة تستنكر سقوط قتلى فى ايران وتطالب باحترام حقوق الإنسان

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:59 م
الأمم المتحدة تستنكر سقوط قتلى فى ايران وتطالب باحترام حقوق الإنسان الأمم المتحدة - أرشيفية


أ ف ب
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن أسفه لسقوط قتلى فى التظاهرات فى إيران، وطالب بـ"احترام حقوق الشعب الإيرانى فى التجمع سلميا والتعبير" عن رأيه، بحسب ما أعلن متحدث باسمه الثلاثاء.

وأكد المتحدث فرحان عزيز حق فى المؤتمر الصحفى اليومى للأمم المتحدة أن "الأمين العام يتابع من كثب المعلومات عن التظاهرات فى العديد من المدن فى إيران. نأسف لـ(وقوع) قتلى ونأمل بتجنب العنف فى المستقبل".

وصرح بذلك ردا على سؤال حول موقف غجتيريس من هذه التظاهرات وحملة القمع.

وأضاف "نأمل بأن تُحترم حقوق الشعب الايرانى فى التجمع سلميا والتعبير" عن رأيه، نافيا أن يكون جوتيريس قد تأخر فى اتخاذ موقف حيال التظاهرات المستجدة فى إيران.

 

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