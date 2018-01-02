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الثلاثاء، 02 يناير 2018 05:36 م
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الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابى قرب إحدى الكنائس فى نيجيريا

الثلاثاء، 02 يناير 2018 03:07 م
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابى قرب إحدى الكنائس فى نيجيريا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف


كتب لؤى على
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أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابى الآثم الذى استهدف عدة أشخاص عقب خروجهم من إحدى الكنائس فى ولاية ريفرز بنيجيريا، ما أسفر عن وقوع عدة قتلى ومصابين.

وأكد الأزهر الشريف استنكاره ورفضه القاطع لكل أشكال التعدى على النفس البشرية، وإراقة الدماء البريئة وترويع الآمنين، فذلك يعد نوعًا من أنواع الفساد فى الأرض، الذى يؤدى بصاحبه إلى الخزى فى الدنيا، وأشد العذاب فى الآخرة.

ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولى لضرورة الاصطفاف والتكاتف لمواجهة جماعات الإرهاب، وتعزيز ثقافة السلم والتعايش المشترك، وبذل المزيد من الجهود المخلصة للحد من استباحة دماء الآمنين.

ويتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لنيجيريا، حكومةً وشعباً، ولأسر الضحايا، سائلاً المولى –عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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الأزهر الشريف

الهجوم الإرهابي

الكنائس

نيجيريا



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