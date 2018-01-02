video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مصنع لإنتاج العصائر والمربات فى قنا برأسمال 20 مليون جنيه

الثلاثاء، 02 يناير 2018 07:32 م
افتتاح مصنع لإنتاج العصائر والمربات فى قنا برأسمال 20 مليون جنيه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


قنا- وائل محمد
إضافة تعليق

افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مصنعا لإنتاج وتصنيع العصائر والمربات، بمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا، برأسمال 20 مليون جنيه ويستهدف تحقيق مبيعات سنوية قيمتها 25 مليون جنيه، ومن المخطط أن يقوم بتوزيع جميع أنواع العصائر والمربات والصلصة والشربات بجميع محافظات الصعيد .
 
وقال الوزير، إن هذا المصنع يعكس استراتيجية الوزارة لتعميق التصنيع المحلى للماكينات والمعدات بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.
 
وأشار قابيل إلى أن المصنع يعتمد كلية على خامات محلية وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجاته سواء من حيث الجودة أو السعر داخل السوق المحلى.
 
جاء ذلك فى ختام زيارة قابيل لمحافظة قنا والتى قام خلالها بافتتاح وتفقد عدد من المصانع، كما قام بتسليم 28 خطاب تخصيص أراضى لعدد من مستثمرى قنا، كما عقد اجتماعا مع المستثمرين وأعضاء الهيئة البرلمانية عن المحافظة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا التخطيط والصناعة يتفقدان مشروع المنتجات البدوية فى قنا

صور.. وزيرا الصناعة والتخطيط يزوران قنا.. افتتاح وتفقد 6 مصانع بمجالات الصناعات الغذائية والهندسية والخشبية ومواد البناء.. قابيل: طرح 13 مجمعا صناعيا جديدا خلال النصف الأول من 2018 بتكلفة 5.4 مليار جنيه

وزيرة التخطيط تستجيب لدعوة 3 شباب من قنا وتفتتح مصنعهم

اخبار المحافظات

اخبار مصر

قنا

محافظه قنا

المهندس طارق قابيل

عاجل



لا تفوتك
"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل (صور)

"الهيئة الوطنية" تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الاثنين المقبل (صور)

جنايات الجيزة تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهم بقضية البنسلين وزوجته

جنايات الجيزة تؤيد قرار التحفظ على أموال المتهم بقضية البنسلين وزوجته

عماد متعب يتخلص من "ثلاجة" الأهلى.. المهاجم المخضرم ينضم للتعاون السعودى 6 شهور.. البدرى يطلق رصاصة الرحمة بالموافقة على الرحيل.. الحضرى يلعب دور الوسيط.. والعمدة يطير للسعودية خلال ساعات وعينه على المنتخب

عماد متعب يتخلص من "ثلاجة" الأهلى.. المهاجم المخضرم ينضم للتعاون السعودى 6 شهور.. البدرى يطلق رصاصة الرحمة بالموافقة على الرحيل.. الحضرى يلعب دور الوسيط.. والعمدة يطير للسعودية خلال ساعات وعينه على المنتخب

فيديو.. ماذا نفهم من هتافات متظاهرى إيران؟.. "لا غزة ولا لبنان" تنتقد تمويل حزب الله بـ800 مليون دولار فى العام.."اتركوا سوريا" غضب من دعم دمشق بـ15 مليار سنويا.. و"لا للجمهورية الإسلامية" رفض صريح للحكم الدينى

فيديو.. ماذا نفهم من هتافات متظاهرى إيران؟.. "لا غزة ولا لبنان" تنتقد تمويل حزب الله بـ800 مليون دولار فى العام.."اتركوا سوريا" غضب من دعم دمشق بـ15 مليار سنويا.. و"لا للجمهورية الإسلامية" رفض صريح للحكم الدينى

محمد صلاح يحصد جائزة "الأسد الذهبى" لأفضل لاعب فى أفريقيا

محمد صلاح يحصد جائزة "الأسد الذهبى" لأفضل لاعب فى أفريقيا

النيابة تواجه بطلة "بص أمك" بالكليب.. والمتهمة: "ما فيهوش لفظ خارج"

النيابة تواجه بطلة "بص أمك" بالكليب.. والمتهمة: "ما فيهوش لفظ خارج"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة