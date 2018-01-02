افتتاح مصنع لإنتاج العصائر والمربات فى قنا برأسمال 20 مليون جنيه

افتتاح مصنع لإنتاج العصائر والمربات فى قنا برأسمال 20 مليون جنيهالثلاثاء، 02 يناير 2018 07:32 م
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
قنا- وائل محمد
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افتتح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مصنعا لإنتاج وتصنيع العصائر والمربات، بمنطقة قفط الصناعية بمحافظة قنا، برأسمال 20 مليون جنيه ويستهدف تحقيق مبيعات سنوية قيمتها 25 مليون جنيه، ومن المخطط أن يقوم بتوزيع جميع أنواع العصائر والمربات والصلصة والشربات بجميع محافظات الصعيد .
وقال الوزير، إن هذا المصنع يعكس استراتيجية الوزارة لتعميق التصنيع المحلى للماكينات والمعدات بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلى أو الخارجى.
وأشار قابيل إلى أن المصنع يعتمد كلية على خامات محلية وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لمنتجاته سواء من حيث الجودة أو السعر داخل السوق المحلى.
جاء ذلك فى ختام زيارة قابيل لمحافظة قنا والتى قام خلالها بافتتاح وتفقد عدد من المصانع، كما قام بتسليم 28 خطاب تخصيص أراضى لعدد من مستثمرى قنا، كما عقد اجتماعا مع المستثمرين وأعضاء الهيئة البرلمانية عن المحافظة.
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