اعتصام موظفة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بعد استبعادها من منصبها

اعتصام موظفة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بعد استبعادها من منصبهاالثلاثاء، 02 يناير 2018 08:52 م
د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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وقالت هدى فوزى، مدير عام الإدارة، إن قرار استبعاد الموظفة من مكانها صدر قبل توليها مديرا عام للإدارة ولم يتم تنفيذه، موضحة أن المديرية التعليمية أصدرت قرارا بضرورة إخلائها إداريا لعدم تناسب درجتها الوظيفية مع توليها منصب رئيس شئون العاملين.
وأوضحت أن الموظفة لم يمنعها أحد من التوقيع فى دفتر الحضور والإنصراف.
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