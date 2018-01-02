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اعتصام موظفة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بعد استبعادها من منصبها

الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:52 م
اعتصام موظفة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بعد استبعادها من منصبها د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب محمود طه حسين
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دخلت آمال حجازى، مدير شئون العاملين بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، فى اعتصام مساء اليوم بمقر الإدارة بعد قرار مدير عام الإدارة استبعادها من منصبها. 

 وقالت هدى فوزى، مدير عام الإدارة، إن قرار استبعاد الموظفة من مكانها صدر قبل توليها مديرا عام للإدارة ولم يتم تنفيذه، موضحة أن المديرية التعليمية أصدرت قرارا بضرورة إخلائها إداريا لعدم تناسب درجتها الوظيفية مع توليها منصب رئيس شئون العاملين.
 
وأوضحت أن الموظفة لم يمنعها أحد من التوقيع فى دفتر الحضور والإنصراف.
 
 
 
 
 
 

 


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