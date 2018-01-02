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الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:46 م
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اضبط مخالفة.. حمار مسلوخ بمجرى مائى يثير غضب المواطنين ببركة السبع

الثلاثاء، 02 يناير 2018 04:35 م
اضبط مخالفة.. حمار مسلوخ بمجرى مائى يثير غضب المواطنين ببركة السبع الحمار المسلوخ


المنوفية - محمود شاكر
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سيطرت حالة من الغضب العارم، بين المواطنين بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، عقب تواجد حمار مسلوخ بمجرى مائى أمام كوبرى المشاة الجديد بالمدينة، الأمر الذى أدى إلى المطالبة بضرورة القضاء على هذه المشاهد.

 

وناشد محمد المصرى، أحد أهالى المدينة، بأن يتم التوجيه لمواجهة هذه المشاهد للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومن أجل الحصول على حياة أفضل وبيئة سليمة خالية من الأمراض.

 
حمار مسلوخ بالمياة (2)
الحمار المسلوخ

 


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