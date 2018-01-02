اضبط مخالفة.. أبراج الضغط العالى تخترق ملاعب كلية التربية الرياضية ببنها

اضبط مخالفة.. أبراج الضغط العالى تخترق ملاعب كلية التربية الرياضية ببنهاالثلاثاء، 02 يناير 2018 06:26 م
أبراج الضغط العالى تخترق ملاعب كلية التربية الرياضية
القليوبية - نيفين طه
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يعيش طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها مأساة تندد بكارثة بسب وجود برج وخطوط ضغط عالي تخترق ملاعبها مما قد يصيب الطلاب بأمراض السرطان، فى ظل غياب مسئولى الجامعة.
ويقول الطالب "محمد . ع"، إن أبراج كهرباء الضغط العالى تتوسط ملاعب الكلية مما تنذر بكارثة لطلاب بجانب أنها قد تصيب بأمراض السرطان.
وأشارت الطالبة "نور ا ع"، إلى أن كلية التربية الرياضية تعانى من الإهمال المتردى وانتشار القمامة والحيوانات الضالة لعدم وجود سور يحيط بمبنى ملاعب الكلية.
"أحنا عايشين مأساة"، بهذه الكلمات عبرت "عبير م" طالبة، عن غضبها من وجود أبراج كهرباء تقيد تحركهم داخل ملاعب الكلية فضلا عما قد تسببه تلك الأبراج من إصدار إشعاعات تؤثر عن حياتهم، بالإضافة لوجود أكوام قمامة تحاصر الكلية والمسئولين فى غياب تام.
ودعا الطلاب رئيس الجامعة لسرعة التدخل لحل تلك المشكلة ونقل برج وكابلات الضغط العالى خارج أسوار الملاعب وبناء سور على جانبى الملاعب .
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