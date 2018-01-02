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الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:44 م
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استطلاع: الفرنسيون أكثر تفاؤلا فى عهد ماكرون

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:50 م
استطلاع: الفرنسيون أكثر تفاؤلا فى عهد ماكرون الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون


باريس (رويترز)
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أظهر استطلاع اليوم الثلاثاء، أن الفرنسيين أصبحوا أكثر تفاؤلا إزاء المستقبل عن أى وقت فى السنوات الثمانى الأخيرة.

وأظهر مسح أجرته مؤسسة هاريس إنتراكتيف لمحطة إذاعة أر.تي.ال أن 59 بالمئة من المشاركين متفائلون بعام 2018 وهى أعلى نسبة منذ 2010 وأعلى 15 نقطة من عام 2012.

وأظهر المسح أن أنصار الرئيس إيمانويل ماكرون هم الأكثر تفاؤلا فى حين أن أنصار حزب الجبهة الوطنية اليمينى المتطرف الأكثر تشاؤوما.

وقال جان دانيال ليفى مسئول الاستطلاعات السياسية فى مؤسسة هاريس "على الأرجح أن ماكرون له تأثير فى ذلك" مشيرا إلى تجدد الأمل فى تكامل أوروبا إحدى السياسات التى يوليها ماكرون أولوية.

وقال لرويترز "هناك بالتحديد شعور بوجود رئاسة محكمة لديها آفاق جيدة على المستوى الاقتصادى".

وقال ليفى "ليست فقط نهاية سنوات أولوند" مشيرا إلى حالة عدم الارتياح واسعة النطاق فى الفترة من 2012 إلى 2017 تحت رئاسة الاشتراكى فرنسوا أولوند وأضاف "الفرنسيون يسمعون كثيرا عن توقعات أفضل للنمو وفرص العمل، هناك بوادر على أن فرنسا أصبحت أقل اكتئابا".

وللمرة الأولى منذ 5 سنوات قالت أغلبية 51 % من الفرنسيين إن السنة الماضية كانت إيجابية.

وذلك بالمقارنة مع 54 % قالوا إن 2015 و2016 كانتا سنتين سلبيتين - وهما العامان اللذان وقعت فيهما هجمات لمتشددين، ورفع ماكرون فى نوفمبر الماضى، حالة الطوارئ التى فرضها أولوند بعد الهجمات.


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