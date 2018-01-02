ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مسلح على نيجيريين أثناء عودتهم من قداس لـ21 شخصا





أبوجا (أ ش أ)

لقى 21 مصليا على الأقل مصرعهم برصاص مسلحين مجهولين فى بورت هاركورت فى جنوب نيجيريا، أثناء عودتهم من قداس ليلة رأس السنة منتصف ليل الأحد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء، عن مصادر أمنية قولها إن 21 شخصا قتلوا وأُصيب 12 آخرون بالرصاص ونقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج.

ووقع الهجوم المسلح فى مدينة أوموكو، التى تبعد حوالى 90 كلم من بورت هاركورت، المركز النفطى الكبير وعاصمة ولاية ريفرز.

وقال أحد أقرباء القتلى إن "المسلحين أطلقوا النار على جمع من المصلين قرابة الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل".

من جانبها، أعلنت السلطات فى نيجيريا أن الشرطة أطلقت عملية أمنية "للقبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم".

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط فى نيجيريا منذ سنوات، وتقف وراء معظم الأعمال الإرهابية هناك، التى أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت فى تهجير أكثر من مليونى شخص.