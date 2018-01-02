اختيار حامد الأتربى لمنصب سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسط

اختيار حامد الأتربى لمنصب سكرتير عام الاتحاد من أجل المتوسطالثلاثاء، 02 يناير 2018 09:18 م
المهندس طارق قابيل
كتب - إسلام سعيد
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اختار الاتحاد من أجل المتوسط، حامد الأتربى، الذى كان يشغل منصب مدير مكتب وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ليتولى منصب سكرتير عام الاتحاد ومقره إسبانيا.
وكان الأتربى أنهى مدته كمدير لمكتب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة يوم 28 ديسمبر 2017، ثم تم اختياره فى منصب سكرتير الاتحاد من أجل المتوسط.
يشار إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط هو منظمة حكومية دولية تضم 43 بلدا من أوروبا وحوض البحرالمتوسط، وبلدان الاتحاد الأوروبى الثمانية والعشرون وخمسة عشر بلدا متوسطيا شريكاً من شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق أوروبا.
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