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اجتماع بين فودافون و"الأعلى للاعلام" ينهى أزمة إعلان أبلة فاهيتا

الثلاثاء، 02 يناير 2018 06:31 م
اجتماع بين فودافون و"الأعلى للاعلام" ينهى أزمة إعلان أبلة فاهيتا ابلة فاهيتا


كتبت: هبة السيد
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أكدت شركة فودافون مصر على احترامها الكامل للمشاهدين وللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودوره فى تنظيم العمل والمحتوى الإعلامى والإعلانى فى مصر وتقنينه بشكل يتماشى مع الأخلاقيات والقيم العامة للمجتمع.

 

وقالت فودافون فى بيان لها، إنه فى إطار جهود شركة فودافون مصر الدائمة وحرصها على تقديم محتوى إعلانى يتماشى مع الضوابط المهنية والأخلاقيات العامة، تم عقد اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام الكاتب الكبير مكرم محمد احمد وأعضاء الامانة العامة للمجلس وذلك لمناقشة قرار منع إعلان "أبلة فاهيتا" على القنوات التليفزيونية، وتم توضيح أن فودافون سبق وأن قامت بالفعل بتعديل وطرح شكل جديد لإعلان "أبلة فاهيتا "

 

وتوجه فودافون الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولرئيس المجلس الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد لتفهمه وتعاونه مع ڤودافون ولجهوده الحثيثة فى تنظيم المحتوى الإعلامى والإعلانى فى مصر، وتؤكد فودافون حرصها الدائم على التواصل مع الكيانات الرسمية فى الدولة المنظمة للعمل الإعلامى وتقديرها لمكانتهم ودورهم فى النهوض بالإعلام المصرى و لذا بادرت فودافون بعقد هذا الاجتماع لاستيضاح الأمور ووضع أسس للتعاون بين الطرفين فى المستقبل

 

وقال مصدر بالشركة لـ"اليوم السابع"، إن الاجتماع جاء بناء عن طلب فودافون وأنهم كانوا حريصين على توضيح كافة الأمور المتعلقة بالإعلان، ومناقشة الأمور المتعلقة به، واحترامهم لقرارات المجلس الأعلى للإعلام

 


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فودافون

الأعلى للإعلام

مكرم محمد احمد

أبلة فاهيتا



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