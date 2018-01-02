اتحاد عمال مصر يوافق على ضم 101 لجنة نقابية مستقلة

اتحاد عمال مصر يوافق على ضم 101 لجنة نقابية مستقلةالثلاثاء، 02 يناير 2018 03:35 م
محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
أعلن محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة مجلس إدارة اتحاد العمال انضمام 101 لجنة نقابية مستقلة.
ودعا الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، كل النقابات المستقلة للانضمام لاتحاد العمال ، قائلا :"باب اتحاد العمال مفتوح لكل عمال مصر وهدفنا حركة عمالية لخدمة كل عمال مصر".
وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر إلى أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال ناقش فى اجتماعه اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التنظيمات النقابية والنظر فى ضم النقابات المستقلة.
إضافة تعليق
5 ملفات تشغل تفكير الشارع الرياضى مع بداية 2018.. عودة الجماهير.. رحيل عماد متعب عن القلعة الحمراء.. أزمة صالح جمعة فى الأهلى.. خروج محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية.. ومهاجم الفراعنة فى مونديال روسيا
صور.. العالم هذا الصباح.. القمر العملاق يزين العام الجديد بإطلالة رائعة على دول العالم.. حريق هائل يدمر 1400 سيارة فى جراج بمدينة ليفربول البريطانية.. تصاعد وتيرة العنف فى إيران ومقتل شرطى وإصابة 4 آخرين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة