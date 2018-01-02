اتحاد عمال مصر يوافق على ضم 101 لجنة نقابية مستقلة

أعلن محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقة مجلس إدارة اتحاد العمال انضمام 101 لجنة نقابية مستقلة.

ودعا الأمين العام لاتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات له عقب انتهاء الاجتماع، كل النقابات المستقلة للانضمام لاتحاد العمال ، قائلا :"باب اتحاد العمال مفتوح لكل عمال مصر وهدفنا حركة عمالية لخدمة كل عمال مصر".

وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر إلى أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال ناقش فى اجتماعه اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التنظيمات النقابية والنظر فى ضم النقابات المستقلة.