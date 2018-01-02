video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 08:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إيمان فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى ضحك على وسرق تعب السنين وصرفه على المخدرات

الثلاثاء، 02 يناير 2018 02:00 ص
إيمان فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى ضحك على وسرق تعب السنين وصرفه على المخدرات محكمه الأسرة - أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحي
إضافة تعليق

وقفت إيمان .م ع والبالغة من العمر 35 عاما، والمقيمة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية أمام محكمة الأسرة بمنوف لإقامة دعوى خلع ضد زوجها محمد .م . ا و البالغ من العمر 39 عاما، بسبب عدم قدرته على المصاريف وشربه المخدرات، وتركه المنزل منذ عام.

وأضافت الزوجة خلال الدعوى، أن زوجها تركها هى وأطفالها الثلاثة، منذ عام على التقريب بعدما أخذ مبلغ مالى كبير ظلت الزوجة تعمل بها مايقرب من خمس سنوات لشراء منزل خاص بهما.

وتابعت: حاولت الاتصال بأهله أكثر من مرة إلا أن المحاولات باءت بالفشل وتركونى أنا وأطفالى، وكأنهم لا يعرفوننا نهائيا وفى النهاية عرفت أن زوجى يقضى أوقاته فى الشقق المشبوهة وشرب المواد المخدرة، بأموال وتعب السنين اللى أنا طلع روحى علشان أجمعها، منه لله وربنا ينتقم منه

من جانبه أكد حسين الجندى محامى الزوجة أن موكلتى أبدت تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية واستعدادها بأن ترد عليه مقدم الصداق الذى أعطاه لها والتنازل عن كافة مستحقاتها طبقا للقانون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة المنوفية ": إحالة 86 من العاملين بمستشفى تلا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظة المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

دعوى خلع



لا تفوتك
المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

المصرية للاتصالات: عطل يؤثر على كفاءة الإنترنت بمصر وبلدان مجاورة

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

فيديو.. متحدث الرئاسة: قطعنا شوطًا كبيرًا فى مكافحة الإرهاب

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

وزارة التموين ترفع شعار "التوعية" قبل تحرير محاضر لمخالفى كتابة الأسعار على السلع.. تشكل غرفة عمليات لمتابعة المديريات فى أول أيام تطبيق القرار.. وحماية المستهلك: تدوين سعر المنتج بفاتورة البيع حماية للتجار

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

فيديو.. حصاد اليوم السادس للثورة الإيرانية.. الشرطة تخرّب الممتلكات وتتهم الثوار لامتلاك أسباب القمع.. مقاطع مصورة تظهر عناصر الأمن يحطمون زجاج السيارات.. وشعار الموت لـ"خامنئى" يقود مسيرات الشعب

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

تقرير: ويندوز 10 يفشل فى تجاوز 7 قبل نهاية 2017

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة