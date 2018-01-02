إيمان فى دعوى خلع بالمنوفية: زوجى ضحك على وسرق تعب السنين وصرفه على المخدرات

المنوفية _ محمد فتحي

وقفت إيمان .م ع والبالغة من العمر 35 عاما، والمقيمة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية أمام محكمة الأسرة بمنوف لإقامة دعوى خلع ضد زوجها محمد .م . ا و البالغ من العمر 39 عاما، بسبب عدم قدرته على المصاريف وشربه المخدرات، وتركه المنزل منذ عام.

وأضافت الزوجة خلال الدعوى، أن زوجها تركها هى وأطفالها الثلاثة، منذ عام على التقريب بعدما أخذ مبلغ مالى كبير ظلت الزوجة تعمل بها مايقرب من خمس سنوات لشراء منزل خاص بهما.

وتابعت: حاولت الاتصال بأهله أكثر من مرة إلا أن المحاولات باءت بالفشل وتركونى أنا وأطفالى، وكأنهم لا يعرفوننا نهائيا وفى النهاية عرفت أن زوجى يقضى أوقاته فى الشقق المشبوهة وشرب المواد المخدرة، بأموال وتعب السنين اللى أنا طلع روحى علشان أجمعها، منه لله وربنا ينتقم منه .

من جانبه أكد حسين الجندى محامى الزوجة أن موكلتى أبدت تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية واستعدادها بأن ترد عليه مقدم الصداق الذى أعطاه لها والتنازل عن كافة مستحقاتها طبقا للقانون.