إيران تعتقل عددا من أفراد المعارضة.. ومقتل جندى وإصابة آخرين بالحرس الثورى





طهران (أ ش أ)

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الثلاثاء، اعتقالها عددا من عناصر المعارضة فى طهران والمدن المجاورة بتهمة التحريض على الفوضى وإثارة الشغب.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن عن بيان للوزارة،أنها نجحت فى تحديد هوية بعض العناصر المثيرة للشغب والمحرضين على الفوضى واعتقال عدد منهم فيما يجرى ملاحقة باقى العناصر قانونيا.

وفى نفس السياق، لقى جندى فى الحرس الثورى مصرعه فى منطقة كهريزسنك فى محافظة اصفهان وسط إيران جراء إطلاق نار من المعارضة استهدف قوات الشرطة والأمن كما أسفر عن إصابة آخرين - حسب الوكالة -.

وتشهد إيران، حالة غضب عارمة اجتاحت البلاد، ضد ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للرئيس حسن روحانى.

ووصفت الاحتجاجات بأنها الأضخم منذ احتجاجات "الحركة الخضراء" عام 2009 بعد الانتخابات آنذاك.