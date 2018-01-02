إندونيسيا تطلق قطار جديد يربط المطار الدولى للعاصمة بمركز المدينة..صور





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)

أطلقت إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات قطار المطار، الذى أنشئ على طول الخط الجديد الذى يربط مطار سوكارنو هاتا الدولى، بوسط المدينة فى تانجيرانج، على مشارف العاصمة جاكرتا.

وشارك رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، فى افتتاح عمل القطار الجديد، كما استقل أولى رحلاته وسط المواطنين، وعدد من المسئولين، خلال الرحلة التجريبية الأولى للقطار مع عمله الرسمى، وهو القطار الذى يربط المطار الدولى للعاصمة، مع مركز المدينة.



رئيس إندونيسيا يفتتح خط قطار جديد بالعاصمة جاكرتا



خط قطار جديد فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا



خط قطار جديد بين مطار العاصمة الإندونيسية ومركز المدينة



أولى رحلة خط القطار الجديد فى إندونيسيا



انطلاق خط قطار جديد فى إندونيسيا



خط قطار بين جاكرتا والمطار الدولى للعاصمة الإندونيسية



فرد أمن فى انتظار وصول القطار إلى المحطة



مواطنو إندونيسيا خلال أول رحلة لخط القطار الجديد