إلغاء مئات الرحلات الجوية فى مطارات كندا الرئيسية بسبب الثلوج الكثيفة

إلغاء مئات الرحلات الجوية فى مطارات كندا الرئيسية بسبب الثلوج الكثيفةالثلاثاء، 02 يناير 2018 09:07 ص
ثلوج ـ صورة أرشيفية
أوتاوا (أ ش أ)
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أجبرت الثلوج المتساقطة بكثافة على العديد من المدن فى كندا، السلطات على إلغاء مئات الرحلات الجوية بالمطارات الرئيسية فى البلاد.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الثلاثاء، أن إلغاء الرحلات الجوية بمطارات العاصمة "أوتاوا" ومدينتى "تورونتو" و"مونتريال" قد تسببت فى تكدس آلاف الركاب وتعطلهم لساعات طويلة.
وقد لجأ مئات الركاب، الذين تقطعت بهم السبل فى هذه المطارات، إلى مواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة للحصول على مساعدة أو معلومات أو ببساطة للتعبير عن غضبهم.
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