video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 02 يناير 2018 10:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إلغاء مئات الرحلات الجوية فى مطارات كندا الرئيسية بسبب الثلوج الكثيفة

الثلاثاء، 02 يناير 2018 09:07 ص
إلغاء مئات الرحلات الجوية فى مطارات كندا الرئيسية بسبب الثلوج الكثيفة ثلوج ـ صورة أرشيفية


أوتاوا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أجبرت الثلوج المتساقطة بكثافة على العديد من المدن فى كندا، السلطات على إلغاء مئات الرحلات الجوية بالمطارات الرئيسية فى البلاد.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الثلاثاء، أن إلغاء الرحلات الجوية بمطارات العاصمة "أوتاوا" ومدينتى "تورونتو" و"مونتريال" قد تسببت فى تكدس آلاف الركاب وتعطلهم لساعات طويلة.

وقد لجأ مئات الركاب، الذين تقطعت بهم السبل فى هذه المطارات، إلى مواقع التواصل الاجتماعى فى محاولة للحصول على مساعدة أو معلومات أو ببساطة للتعبير عن غضبهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال طيارين اثنين تحت تأثير الكحول فى اسكتلندا قبل رحلتهما إلى كندا

كندا

رحلات جويه فى كندا

ثلوج

اخبار العالم

مطارات كندا



لا تفوتك
10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع

10 معلومات يجب أن تعرفها عن الكاتب الراحل إبراهيم نافع

"موظف" يُقدم على الانتحار مع بداية 2018 هربًا من جبروت طليقته

"موظف" يُقدم على الانتحار مع بداية 2018 هربًا من جبروت طليقته

فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران

فيديو يكشف لحظات قتل الحرس الثورى المتظاهرين فى إيران

التعاون السعودي.. بوابة النجوم المصريين لاستعادة التألق

التعاون السعودي.. بوابة النجوم المصريين لاستعادة التألق

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات "التخطيط الموحد".. سلطات أوسع للمحافظين فى وضع خطط التنمية وتطبيق اللامركزية وإنشاء مجلس أعلى لتنسيق الجهود.. مطالب برلمانية بحل أزمة التشابكات بين الوزارات والمحافظات

"الأمن الوطنى" يفك طلاسم خريطة معسكرات الإرهاب بالظهير الصحراوي الغربي.. تدرب فلول "شوقيون الفيوم" على تصنيع المتفجرات والعمليات الانتحارية.. استقطاب شباب الجامعات للتغلب على مقتل وضبط عناصر وكوادر الحركة

"الأمن الوطنى" يفك طلاسم خريطة معسكرات الإرهاب بالظهير الصحراوي الغربي.. تدرب فلول "شوقيون الفيوم" على تصنيع المتفجرات والعمليات الانتحارية.. استقطاب شباب الجامعات للتغلب على مقتل وضبط عناصر وكوادر الحركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة